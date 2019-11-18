الدمام 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسكشف وكيل جامعة الإمام للابتكار وريادة الأعمال الدكتور عمر بن محمد معمر، أن الجامعة لديها عدد من المشاريع الطلابية الريادية وبراءات الاختراع التي تثري سوق العمل، وهي عبارة عن أفكار للسوق لطلاب وطالبات يمثلون كليات الجامعة بمختلف المجالات للحلول التي يتطلبها سوق العمل.واستشهد الدكتور معمر بمشاركة طلاب الجامعة في ملتقى ومعرض ريادة الأعمال، حيث شاركت أربع كليات هي إدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، والتصاميم، وكلية الصحة العامة ، مشيرًا الى أن هذه المشاركة هي عينة مما لدى الطلبة من مشاريع مرتبطة بحلول نوعية لمختلف القضايا التي يواجها المجتمع، كما يقدم الطلبة تطبيقات ذكية مرتبطة بهذه الاختراعات وبوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى كثير من الاختراعات المرتبطة بالمجالات العلمية والتقنية التي تركز عليها الجامعة، متمنيًا أن تتكامل الجهود لاستثمار هذه الأفكار الواعدة وأن تكون أفكارا واقعية تمس الواقع العملي في القريب العاجل.وبين أن المشاريع الريادية وبراءات الاختراع شملت مجالات الطب والهندسة والبيئة وصحة الإنسان، ومشاريع إلكترونية وتطبيقات رقمية ، مفيدًا أن الابتكار ومشاريع ريادة الأعمال من الأدوار الرئيسية للجامعة التي تكمّل البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع، إلى جانب دورها في تغيير ثقافة الشباب والشابات من البحث عن فرص عمل الى خلق فرص وأسواق جديدة تستوعب الكثير من الخريجين والخريجات في قطاع الأعمال.// انتهى //14:18ت م0092