تبوك 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بقاعة الاستقبالات الرئيسة بديوان الإمارة اليوم, رؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل وموظفي الإمارة وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعد عودته من رحلته العلاجية.وشكر سمو أمير منطقة تبوك الجميع على مشاعرهم الصادقة.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //14:19ت م0093