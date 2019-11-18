حائل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة حائل بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية اليوم، ورشة عمل بعنوان " الطريق إلى السوق" بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال2019م وذلك في مسرعة الأعمال الناشئة في كلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية.واستهدفت الورشة التي حضرها عدد من الطلبة والمهتمين في بناء الأسس المعرفية للبدء بالمشاريع الصغيرة والريادية وتنمية المهارات فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.وتناولت ورشة العمل التي قدمها من بنك التنمية الاجتماعية تركي المشاري رحلة المشروع من الفكرة حتى مرحلة ما قبل التمويل عبر محاور توليد الأفكار وبناء نموذج العمل التجاري وبناء النموذج الأولي ومثلث اختبار الفكرة.// انتهى //14:22ت م0095