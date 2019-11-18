الدمام 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية اليوم, الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مقر الأمانة الرئيس في الدمام.وأكد معاليه خلال الاجتماع حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق بين الجهات الخدمية والمعنية لتطبيق خطة الأمطار وسرعة التفاعل والتعامل والاستجابة مع الظروف المصاحبة كافة، مؤكداً سعي الأمانة للارتقاء بخدماتها وعملها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة للتعامل مع خطط موسم الأمطار والتنسيق المشترك والدائم في هذا الشأن.وشدد معالي المهندس الجبير على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية وبذل أقصى الجهود وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، مهيباً بضرورة الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولاً بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة.بدوره استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، خطة الأمانة لموسم الأمطار في مراحلها الثلاث المتمثلة في الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، منوهاً بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وتنظيف شبكات الأنفاق وجاهزية المضخات، وكذلك جاهزية المولدات والمضخات الاحتياطية، وتفعيل الخطط المسبقة التي أعدتها الأمانة لموسم الأمطار بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.من جانبهم أكد ممثلو الجهات المعنية بموسم الأمطار وهم : الإدارة العامة للدفاع المدني بالدمام، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، والادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، وجاهزيتهم لموسم الأمطار والتنسيق والتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية, إضافة إلى رفع جاهزيتهم لأي طارئ قد يقع خلال موسم الأمطار.// انتهى //14:30ت م0096