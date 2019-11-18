عمان 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسيلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني غدا على استاد عمان الدولي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.ويأمل المنتخب العراقي في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في التصفيات ورفعها إلى أربعة وتوسيع الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين البحرين الثانية، والاقتراب أكثر من النهائيات والتواجد في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للمونديال ، ويشكل المنتخب البحريني عقبة بوجهة نظيره العراقي خصوصا بعد تتويجه بلقب بطولة غرب آسيا صيف العام الجاري على حساب مضيف بفوزه عليه 1-صفر.وفي المجموعة ذاتها، تلعب هونغ كونغ مع كمبوديا الأخيرة برصيد نقطة واحدة .// انتهى //15:56ت م0170