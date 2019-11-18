عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ورشة عمل عن فرص التطوير العقارية في قطاع التعليم العام الأهلي بالتعاون مع مركز خدمات الاستثمار التعليمي وذلك على مسرح الغرفة بمدينة عرعر قدمها نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في TBC المهندس عادل الصبيحي بحضور عدد من المستثمرين والمهتمينوتناولت الورشة الخدمات المقدمة بالتعاون مع التعليم الأهلي والية طرح الفرص الاستثمارية والتعرف على برنامج الصندوق التعليمي والعديد من المواضيع التي من شأنها تهم جميع المستثمرين في القطاع التعليمي بالمنطقة الشمالية,بالإضافة إلى كيفية تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المدارسة الأهلية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع.// انتهى //15:56ت م0171