باماكو 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسقتل الجيش المالي عشرة إرهابيين واعتقل 20 آخرين في هجوم شنه في منطقة موبتي وسط البلاد.وقال الجيش في بيان نقلته " وكالة الأنباء المالية " اليوم : إن القوات المالية تواصل عملياتها العسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي شنه إرهابيون هذا الأسبوع على قرية تقع على حدود بوركينا فاسو .وأضاف أن القوات المالية تمكنت خلال هجوم آخر في منطقة موندورو وسط البلاد من تحييد تسعة إرهابيين ومصادرة كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والمعدات التابعة للإرهابيين.// انتهى //15:58ت م0173