عام / الجيش المالي يقتل ويأسر عشرات الإرهابيين خلال عملية عسكرية وسط البلاد
الاثنين 1441/3/21 هـ الموافق 2019/11/18 م واس
باماكو 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس
قتل الجيش المالي عشرة إرهابيين واعتقل 20 آخرين في هجوم شنه في منطقة موبتي وسط البلاد.
وقال الجيش في بيان نقلته " وكالة الأنباء المالية " اليوم : إن القوات المالية تواصل عملياتها العسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي شنه إرهابيون هذا الأسبوع على قرية تقع على حدود بوركينا فاسو .
وأضاف أن القوات المالية تمكنت خلال هجوم آخر في منطقة موندورو وسط البلاد من تحييد تسعة إرهابيين ومصادرة كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والمعدات التابعة للإرهابيين.
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