طرابلس21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق18 نوفمبر2019 م واسيلقي المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك اليوم .وقالت الصفحة الرسمية للبعثة: إن «إحاطة سلامة تتناول آخر التطورات في ليبيا»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وينعكس الانقسام الدولي - داخل أروقة مجلس الأمن - بالسلب على الأزمة الليبية منذ اندلاع حرب العاصمة، وفي آخر تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي أشار إلى إجراء اجتماعات تحضيرية حاليا بينها من أجل التوافق على ستة محاور بشأن الأزمة قبل انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة.// انتهى //15:59ت م0176