نجران 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسرأس محافظ حبونا رئيس المجلس المحلي عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم، اجتماع المجلس المحلي، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، واتخاذ عدد من التوصيات منها استكمال إجراءات ترسية مبنى مكتب التعليم، وسرعة إنجاز مشروع خزان المياه والشبكة الأرضية بالمحافظة، وسرعة إنجاز وتشغيل خزان المياه والشبكة الارضيّة بمركز المجمع، واستكمال مشاريع شبكات المياه للقرى والهجر التي لم تصل الخدمة إليها بالمحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //15:59ت م0177