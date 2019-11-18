دبلن 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسشاركت سفارة المملكة لدى إيرلندا في حفل البازار الخيري الدولي السنوي بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، وحرم فخامة الرئيس الإيرلندي سبرينا هيقنز، وعمدة مدينة دبلن، والبعثات المعتمدة والجهات المشاركة.وقامت حرم رئيس دولة إيرلندا بزيارة للجناح السعودي والإلتقاء بالسفير الذي قدم لها بدوره هدية تذكارية بهذه المناسبة.كما قدم السفير نايل الجبير جائزة السفارة في دبلن لمواطنة إيرلندية فازت بجائزة الجناح السعودي عبارة عن تذكرتي سفر وإقامة في فندق خمس نجوم في مدينة الرياض لحضور موسم الرياض لهذا العام.// انتهى //16:01ت م0178