الجزائر 21 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالقت قوات من وزارة الدفاع الجزائرية اليوم القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة ورقلة في جنوب البلاد .وأوضح المصدر في بيان أن وحدة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت على إثر بحث وتفتيش في بلدة سيدي خويلد بمحافظة ورقلة من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى"ز.أحمد"، مضيفا أن الإرهابي كان بحوزته كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.// انتهى //16:03ت م0179