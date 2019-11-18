فرانكفورت 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستسعى ألمانيا إلى إنهاء تصفيات كأس أوروبا 2020 في صدارة المجموعة الثالثة أمام غريمتها هولندا، فيما تشهد المجموعة الخامسة صراعا ثلاثيا على البطاقة الـ20 والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات القارية المقررة في 12 مدينة .وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة حيث تستضيف إيرلندا الشمالية في فرانكفورت غدا ، لاسيما أن ألمانيا فازوا ذهابا خارج ملعبهم 2-صفر ، وتدخل ألمانيا لقاءها وهي ضامنة لتأهلها إلى النهائيات بصحبة غريمتها هولندا بعد فوزها في الجولة السابقة على بيلاروسيا 4-صفر وتعادل المنتخب "البرتقالي" مع إيرلندا الشمالية دون أهداف ، وفي أمستردام تخوض هولندا مباراتها وضيفتها إستونيا دون أي ضغوط .وفي المجموعة الخامسة، تتنافس ويلز وضيفتها المجر على البطاقة الـ 20 والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات واللحاق بكرواتيا وصيفة بطل العالم .وضمنت كرواتيا صدارة المجموعة بـ17 نقطة وأنهت مبارياتها، فيما تحتل المجر المركز الثاني بـ12 نقطة وبفارق نقطة فقط عن مضيفتها ويلز، ما يعني أن فوز أي من المنتخبين سيمنحه بطاقة العبور إلى النهائيات .وتأمل سلوفاكيا الرابعة تعادل ويلز والمجر حيث سيمنحها فرصة التأهل في حال فازت بدورها على ضيفتها أذربيجان الأخيرة .وتتخلف سلوفاكيا بفارق نقطتين عن المجر ونقطة عن ويلز، ما يعني أن انتهاء مباراة كارديف بالتعادل وفوزها على أذربيجان، سيجعلها على المسافة ذاتها من المجر مع أفضلية المواجهتين المباشرتين مع الأخيرة بما أنها فازت عليها ذهابا وإيابا 2-صفر و2-1 تواليا.وتقام مباريات هامشية في المجموعتين التاسعة والسابعة اللتين حسمت بطاقاتها الأربع المؤهلة مباشرة إلى النهائيات والصدارة أيضا ، حيث تبدو بلجيكا مرشحة لإنهاء المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة وتحقيق فوزها التاسع تواليا عندما تستضيف قبرص في بروكسل، وحسمت بلجيكا الصدارة بتقدمها بفارق 6 نقاط عن روسيا الثانية المتأهلة أيضا إلى النهائيات قبل مباراتها الختامية الثلاثاء ضد مضيفتها سان مارينو، فيما تلعب اسكتلندا التي تشارك في ملحق دوري الأمم الأوروبية على أمل الحصول على إحدى بطاقته الأربع الى النهائيات، مع ضيفتها كازاخستان.وضمنت بولندا صدارة المجموعة السابعة حتى في حال خسارتها أمام ضيفتها سلوفينيا في وارسو، فيما تلعب النمسا التي تتخلف عنها بفارق ثلاث نقاط قبل اختبارها الأخير غدا الثلاثاء في ضيافة لاتفيا .// انتهى //16:07ت م0181