الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسإعداد : عبدالمجيد آل مبارك.لم يقتصر موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية خلال الفترة (11 اكتوبر 2018م إلى منتصف ديسمبر لعام 2019م ) على الجانب الترفيهي فحسب بل امتد إلى جوانب متعددة من أبرزها الشأن الثقافي .ومع انطلاقة موسم الرياض عاشت العاصمة عرساً ثقافياَ وابتهجت المسارح وصالات السينما والتي زخت بالحضور من الجنسين، إذ أسدل الستار عن مسرحيات متنوعة بقوالب كوميدية ودرامية شارك فيها ممثلين وفنانين سعوديين وخليجيين ومن دول عربية .المسرح السعودي عاد لتوهجه مجدداً مع موسم الرياض، من خلال مسرحية " الذئب في القليب" ومسرحية " وش أخبارك" والتي يشارك فيها نخبة من نجوم الكوميديا السعودية، كما كان لزوار الموسم موعد مع المسرحيات الخليجية والعربية، والتي من أبرزها ( 3 أيام في الساحل، والملك لير، وعلاء الدين والعفاريت، وليالي المحروسة، ليلة زفته، جريمة في المعادي، ومسرح مصر، بيتر بان ).وشهدت العروض المسرحية المباشرة المقامة في البوليفارد وواجهة الرياض ومسرح جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن حضوراً كبيراً فاق التوقعات، وذلك بحسب احصائيات الهيئة العامة للترفية والتي أعلنت عن انتهاء تذاكر أبرز المسرحيات في وقت قياسي.وتستبشر الأوساط الثقافية بمبادرة الهيئة العامة للترفيه بتخصيص فعاليات ثقافية في موسم الرياض الحالي ليكون انطلاقة تجديدية للمسرح بالعاصمة الرياض، إذ يسعى الموسم من خلال هذه الفعاليات، إلى توفير تنوعٍ ثقافي وترفيهي لزواره من الداخل والخارج.يشار إلى أن موسم الرياض يعد أحد مواسم السعودية التي أطلقت بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة -رعاها الله- لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه العالمية.// انتهى //16:13ت م0183