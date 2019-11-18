ينبع 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسدشنت المساعد بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي اليوم، ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ومعرض المشاريع الرائدة بينبع، الذي ينظمهُ قسم نشاط الطالبات على مدى ثلاثة أيام بمقر الثانوية الثانية بينبع الصناعية، بحضور مديرة مكتب تعليم جنوب ينبع وفية عثمان الصبحي، ورئيسة نشاط الطالبات نعيمة راشد العلوني، وعدد من مشرفات ورئيسات الأقسام، وأكثر من 300 مشاركة من طالبات المدارس الثانوية بتعليم المحافظة وسيدات الأعمال والأسر المنتجة.ويشمل الملتقى العديد من الورش التدريبية (اختيار المشاريع الريادية، التسوق الذكي، ريادة الأعمال الشبابية، تصميم القيمة المقدمة) بالإضافة للمعرض المقام بهذه المناسبة والذي تضمن عدة أركان تنوعت فيها مشاركات الطالبات بين حرف يدوية ومهنية، عكست إبداع الطالبات وإعدادهم لريادة الأعمال في سوق العمل مستقبلاً.وأوضحت خبيرة برنامج ريادي بتعليم ينبع حنان سويلم العلوني أن مبادرة "ريادي" هي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم التي تؤكد على تعزيز القيم والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة ومترابطة ومستديمة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الخاصة والملائمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.من جهتها، أشادت رئيسة نشاط الطالبات بجهود فريق عمل مبادرة "ريادي" بتعليم ينبع، من خلال التثقيف بالمبادرة وإكساب الطالبات مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، والتحفيز على العمل الحر والاستثمار، لإعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء ورسالته إيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة لنشر ثقافة وريادة الأعمال والاستثمار وتوليد الفرص.// انتهى //16:14ت م0184