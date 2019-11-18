الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب الباراغواي غدًا في مباراة ودية دولية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن استعدادات الأخضر للمرحلة المقبلة .ويخوض المنتخب السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل .واستدعى المدرب رونار سبعة لاعبين إلى صفوف المنتخب السعودي بعد العودة من طشقند حيث حقق فوزًا الخميس على أوزبكستان 2-3 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .وكان منتخب الباراغواي قد تغلب على بلغاريا بهدف دون رد وديًا الخميس الماضي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 .// انتهى //17:27ت م0220