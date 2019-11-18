بروكسل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي بالممثل الدائم لمملكة الدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي السفير يوناس ليسبرغ.وهنأ السفير العريفي الدبلوماسي الدنمركي بمناسبة تعيينه ممثلاً دائماً لمملكة الدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:30ت م0221