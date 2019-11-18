الجزائر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسبدأت بالجزائر اليوم أعمال الاجتماع ال13 لجهات الاتصال التابعة للمركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وتحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة الأفريقية وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب، وكذلك تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية - نقلا عن مدير المركز "لاري غبيفلو لارتي اسك" - أن المشاركين سيعكفون خلال الاجتماعات التي تدوم ثلاثة أيام على تحليل التوجهات القارية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته، وتقييم التهديدات القارية والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف والاستجابات للتهديدات الإرهابية، كما سيتم التطرق إلى فرص التعاون وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته، إلى جانب بحث احتياجات الدول الأعضاء في مجال تعزيز القدرات.ويهدف المركز أيضا إلى ضمان إطار تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال، وضمان إطار تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال.يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد أنشأ المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، ومقره بالجزائر العاصمة، لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الأفريقية لمواجهة خطر الإرهاب.// انتهى //17:30ت م0222