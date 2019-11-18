القاهرة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسدفعت الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط اهتمام من المؤسسات الدولية بشكل أكبر بطرح شركة أرامكو للاكتتاب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء الانتقائي بدعم بحالة تفاؤل بعد خفض أسعار الفائدة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر6 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 9ر719 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5ر1 مليار منها نحو مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 22ر1 % ليغلق عند مستوى 59ر14378 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 94ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 46ر536 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 95ر0 % من قيمته قبل أن ينهي تعاملات اليوم عند مستوى 99ر1424 نقطة.// انتهى //17:34ت م0224