بروكسل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسشارك رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي في اجتماع مجلس السفراء ورؤساء البعثات العربية في دورته العادية بمقر البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية في بروكسل.وقدم السفير العريفي الشكر لمكتب الجامعة العربية لرئاسة الفترة السابقة وكذلك الحالية التي يتولاها سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي جاسم البديوي على الجهود الجماعية المبذولة في الفترة الماضية.كما رحّب بانضمام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا، السفير غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان إلى المجلس الذي يعد إضافة بنّاءة لمجلس السفراء.وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون العربي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:38ت م0228