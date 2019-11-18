الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم , مع سفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي .ورحب الأمين العام بالسفير السويدي، وهنأه بمناسبة توليه منصب سفير مملكة السويد لدى المملكة العربية السعودية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة السويد، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في كافة المجالات. إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:45ت م0230