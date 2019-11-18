الرياض 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واسدعمت جمعية أبن باز للتنمية الأسرية 32 شاباً لشهر نوفمبر الجاري ، بمبلغ إجمالي قدره 320.000 ريال لمساعدة الشباب على الزواج .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور علي الرومي أن الجمعية تبنت آليه عمل سريعة بداية عام 2019م تقضي بتقديم المساعدة في مدة لا تتجاوز الشهرين من التقديم ، مبينا أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره إلى ما يقرب من أربعين عاماً .وقدم الدكتور الرومي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية على حرصه ودعمه المتواصل للأمانة العامة وبرامج الجمعية المتنوعة، وللداعمين لبرنامج إعانة الزواج والبرامج الأخرى وللعاملين في الجمعية الحريصين على خدمة المستفيدين.يذكر أن عدد المستفيدين لهذا العام حتى تاريخه بلغ 359 مستفيداً.//انتهى//17:48ت م0231