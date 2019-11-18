الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم, سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.ورحب الأمين العام بسفير قبرص، مقدماً التهنئة له بمناسبة توليه منصب سفير جمهورية قبرص لدى المملكة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية قبرص، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, وتطورات الأوضاع السياسية الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:49ت م0234