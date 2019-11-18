اجتماعي / كلية الدراسات البحرية تطلق حملة "بحرنا يميزنا" على شاطئ أبحر
الاثنين 1441/3/21 هـ الموافق 2019/11/18 م واس
جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس
تطلق كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز غداً, مبادرة تنظيف شاطئ أبحر بمحافظة جدة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية , تحت عنوان حملة "بحرنا يميزنا" بمشاركة ما يقارب الـ(120) غواصاً من طلاب الكلية , وعدد من المشاركين من خارج الكلية , من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر .
وأكدت الكلية أهمية تنظيم هذه الفعالية للحفاظ على البيئة البحرية وخدمة المجتمع ،وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية (قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، أمانة محافظة جدة بلدية أبحر , مركز صحي أبحر الشمالية , مركز الدفاع المدني بأبحر الشمالية ,الإدارة العامة للمرور , مركز هيئة الهلال الأحمر بأبحر, هيئة الأرصاد وحماية البيئة).
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18:43ت م
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