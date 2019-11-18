جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستطلق كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز غداً, مبادرة تنظيف شاطئ أبحر بمحافظة جدة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية , تحت عنوان حملة "بحرنا يميزنا" بمشاركة ما يقارب الـ(120) غواصاً من طلاب الكلية , وعدد من المشاركين من خارج الكلية , من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر .وأكدت الكلية أهمية تنظيم هذه الفعالية للحفاظ على البيئة البحرية وخدمة المجتمع ،وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية (قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، أمانة محافظة جدة بلدية أبحر , مركز صحي أبحر الشمالية , مركز الدفاع المدني بأبحر الشمالية ,الإدارة العامة للمرور , مركز هيئة الهلال الأحمر بأبحر, هيئة الأرصاد وحماية البيئة).// انتهى //18:43ت م0257