بيروت 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ عدة طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقدمت تباعاً على انتهاك الأجواء الجنوبية اللبنانية، حيث حلقت على علو متوسط في أجواء قرى قضاء مرجعيون، وأسفر هدير طيرانها عن حالة من الهلع في نفوس المواطنين بعدما خرقت جدار الصوت عدة مرات.// انتهى //18:47ت م0258