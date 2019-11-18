دبي 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسوقّعت دولة الإمارات - ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء - مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي "أونوسا" لتعزيز التعاون المشترك بمجالات استكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته في الأغراض السلمية، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2019 .وتهدف المذكرة - التي وقعها عن الجانب الإماراتي المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني، وعن جانب الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيتا دي بيبو - إلى تعزيز استدامة أنشطة الفضاء والتعاون في تنفيذ أهداف برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، إضافة إلى التوسع بالتعاون الدولي في قطاع الفضاء واستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة والأغراض السلمية.// انتهى //18:47ت م0259