القاهرة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستعادل منتخب مصر سلبا مع مضيفه جزر القمر اليوم في موروني ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية لكرة القدم المؤهلة لأمم إفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2021.ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط، فيما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فقط بعدما تعادل في بداية مشواره في التصفيات على أرضه مع كينيا 1-1.// انتهى //19:01ت م0260