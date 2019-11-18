أبهـا 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسيلتقى فريق فرع كلية رجال ألمع وفريق الإدارة المكتبية بالكلية التقنية بأبها, في نهائي بطولة كرة القدم الرياضية, وذلك على ملاعب الكلية بفرع حي الموظفين بأبها غدًا الثلاثاء.وأوضح مشرف الأنشطة الرياضية بالكلية سعيد بن عبدالله العمري أن البطولة الني انطلقت منذ شهر بين أقسام الكلية وفرع الكلية برجال المع, بمشاركة 10 فرق من جميع التخصصات, حيث شهدت تنافساً قوياً بين اللاعبين, واكتشاف مواهب مميزة لصقلها واختيار منتخب مميز للكلية, للتنافس مع المناطق الأخرى في بطولات التدريب التقني والمهني.// انتهى //19:04ت م0261