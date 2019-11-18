تبوك 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر , الدفعة الأولى من الطلاب الذين ستبتعثهم الشركة ضمن برنامج الإبتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، حيث ستقوم بابتعاث خمسة عشرة طالبأ و طالبة ضمن البرنامج الذي يهدف إلى ابتعاث 250 طالباً على مدار السنوات الخمس المقبلة، واستهدفت المرحلة الاولى أبناء المجتمع المحلي لكل من منطقة نيوم وضباء وحقل للدراسة في جامعات الولايات المتحدة الامريكية.واستعرض الطلاب خلال اجتماعهم مع الرئيس التنفيذي وفريق المسؤولية الاجتماعية في الشركة والذي جرى على أرض نيوم، خططهم وتخصصاتهم وطموحهم في المساهمة الفعالة في النهوض بالمشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم.من جانبه قال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: «يمثل الاستثمار في الكوادر البشرية لبنة أساسية لنجاح أي خطة أو مشروع مستقبلي، وأبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم من كلا الجنسين هم أسمى ما يمكن أن نعتمد عليه للوصول إلى الأهداف التي ننشدها والتي تتمثل في بناء الإنسان واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول لبناء أرض المستقبل في نيوم."ويهدف برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف إلى تنمية الكوادر البشرية من أبناء المنطقة وإشراكهم في تطوير المشروع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تلبي احتياجاته المستقبلية. وستشمل المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث تطوير قدرات المبتعثين في تخصصات السياحة والضيافة والاثار، على أن يتم مستقبلاُ إضافة تخصصات أخرى بالتزامن مع تطور مراحل المشروع.واستهدفت شركة نيوم 50 طالباً في المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف خلال العام 2019، حيث تقدم للبرنامج أكثر من 300 طالب وطالبة، تم اختيار 15 طالباً منهم لدراسة البكالوريوس بعد استيفائهم للشروط والمتطلبات. وبدءاً من العام القادم سوف يتم تأهيل الطلاب من مراحل مبكرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة في البرنامج.// يتبع //19:06ت م0262

وسيبدأ الطلاب رحلتهم ضمن برنامج الإبتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف في شهر يناير المقبل بدراسة اللغة الانجليزية في الولايات المتحدة، بعدما أتموا الدورة التدريبية التأسيسة للغة الإنجليزية والتي امتدت لنحو شهرين بالتعاون مع جامعة تبوك.يذكر أن منطقة نيوم بتتمتع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا. وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة تقدر بنحو 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بسواحل يتجاوز طولها 450 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500م. يضاف إلى ذلك اعتدال درجات الحرارة فيها.وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء قد سبق أن أعلن، في 24 أكتوبر من عام 2017م في الرياض خلال النسخة الأولى من مبادرة مستقبل الاستثمار، عن إطلاق مشروع نيوم. وتلا الإعلان مرحلة التخطيط، إذ شُكِّل مجلس استشاري للمشروع ووُضعت استراتيجيات القطاعات الاقتصادية التي ستشكل مستقبل نيوم الاقتصادي.ويتكون اسم المشروع من جزأين؛ الأول يشمل حروف (NEO) التي تعني باللاتينية كلمة "جديد"، والثاني حرف (M) منفصلاً، ويشير بالعربية إلى كلمة "مستقبل"؛ أي أن نيوم كاملة تعني المستقبل الجديد لتكون الوجهة القادمة للحالمين من كل العالم.وسيعمل مشروع نيوم على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية. كما سيتم دعم نيوم بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.// انتهى //19:06ت م0263