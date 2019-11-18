ينبع 21ربيع الأول 1441هـ الموافق 18نوفمبر 2019م واسانطلقت اليوم، بتعليم ينبع المرحلة الختامية من البرنامج المركزي "الأشغال و الحرف الفنية - أشغال المعادن" الذي تستضيفة ينبع خلال الفترة من 20ـ24 / 3 / 1441هـ ، بمشاركة (15) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي ( النماص ، الرياض ، عسير ، رجال ألمع ، الباحة ، مكة المكرمة ، ينبع ، صبيا ، تبوك ، المنطقة الشرقية ، حفر الباطن ، جدة ، المخواة ، القصيم ، الطائف ) .ويهدف البرنامج الذي ينفذ ضمن خطة وكالة الأداء التعليمي التشغيلية إلى توسيع دائرة الاهتمام بالأشغال الفنية في مدارس التعليم العام ونقل الخبرات في مجال أشغال المعادن من الإدارات التعليمية المتميزة لبعضها الآخر ، وإبراز المستوى الحقيقي للمهارات الفنية المتخصصة في هذا المجال، وتنشيط إقامة المعارض الفنية المتخصصة وإثراء الجوانب التقنية للطلاب بالاطلاع على مقتنياتها ومعروضاتها، وفتح مجال المنافسة بين الإدارات التعليمية.وبين رئيس النشاط الطلابي بتعليم ينبع ياسر بن صالح النزاوي، أن البرنامج يرتكز على إقامة مسابقة مركزية على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمملكة التي تتولى إدارة التعليم بمحافظة ينبع تنظيمها وفق الأهداف التي أعدتها الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم لإتاحة الفرصة لتعميق الخبرة في مجال إعداد المسابقات المركزية ولإعطاء الفرصة لمزيد من الطلاب في المراحل الدراسية الثلاث للمشاركة وصولاً الى بناء خبرات ومهارات في مجال المنافسة ،وأشاد أن البرنامج يشمل تكريم الطلاب الفائزين المعلن عن أسمائهم في المرحلة السابقة ، وعددهم 19 طالباً من 15 إدارة تعليمية ، وكذلك إقامة عدد من ورش العمل ، ومعرض فني للأعمال المشاركة ، بالإضافة إلى زيارات متنوعة تشمل مركز الخط العربي ، ومنطقة ينبع التاريخية ، والواجهة البحرية ، ومعرض الرسم بالضوء .// انتهى //19:24ت م0267