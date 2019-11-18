الأمم المتحدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسافتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اليوم مخيم رواد الأعمال بالشراكة مع حاضنة يوكاس التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وحاضنة الأعمال والتكنولوجيا التابعة للجامعة الإسلامية في غزة وتمويل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لعرض أفكار سيتم تطويرها وتمويلها لتصبح مشاريع قابلة للتنفيذ.وقالت الامم المتحدة في تقرير لها: إن الفكرة من أجل المخيم هي الحد من البطالة المرتفعة في أوساط الشباب في قطاع غزة، وتشجيعهم على إقامة مشاريعهم الخاصة التي قد تصبح مصدرًا للدخل.وأوضحت الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين التي شاركت في احتفال الافتتاح إيفون هيلي إن "الإبداع هو الخيار الأمثل من أجل الوصول إلى تحقيق الأحلام لدى الشباب"، مشيرة إل إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى تحقيق التنمية من خلال تطوير البرامج والتقاط الأفكار الجديدة.// انتهى //19:28ت م0269