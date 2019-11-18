المنامة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.وجرى خلال اللقاء استعراض العمل المشترك بين البحرين والتحالف خاصة في مجال الشباب ومواجهة التحديات التي تواجهه في مختلف دول العالم، ومكافحة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، إضافة إلى مناقشة المبادرات التي يتبناها تحالف الأمم المتحدة للحضارات في تشجيع التقارب والحوار بين الثقافات والأديان.// انتهى //20:29ت م0291