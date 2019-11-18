مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام في مكتبه بالحرم المكي اليوم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي ومنسوبي الجمعية الدكتور محد خليفة وعادل المحمادي أحمد مليباري .وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشتركة لخدمة وراحة ضيوف وزوار بيت الله الحرام وطبيعة المشاركة في يوم التطوع العالمي، تحت شعار " التطوع أمن وعبادة" وستكون هناك فعالية تطوعية خاصة بالمناسبة وذلك بالتنسيق والتشاور بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة .// انتهى //20:29ت م0292