ينبع 21ربيع الأول 1441هـ الموافق 18نوفمبر 2019م واسشارك تعليم ينبع ممثلًا في مشرفة اللغة العربية تهاني المعبدي، في ملتقى رؤساء أقسام اللغة العربية ( بنين ـ بنات ) ، والذي ينفذ خلال الفترة 20ـ22 /3 /1441هـ في المدينة المنورة تحت عنوان " مهارات وأدوات رفع المستوى التحصيلي في مقررات اللغة العربية " بمشاركة " 96 " رئيس ورئيسة قسم اللغة العربية على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة.وأفادت "المعبدي" أن ورقة العمل المقدمة ( خطط علاجية مبتكرة لرفع مستوى الفهم القرائي بمحاكاة اختبارات بيرلز الدولية وتوظيف مهارات القرن الحادي والعشرين في بناء شخصية الطالبة)، تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي للطالبات وذلك بتوظيف مهارات المستقبل "الحادي والعشرين" واختبارات بيرلز الدولية في التدريبات الإثرائية من خلال التركيز على مهارات الفهم القرائي في المرحلة الابتدائية للصفوف العليا، ومعالجة ظاهرة انتشار الضعف القرائي وأثره في انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات، نتيجة عدم تحقيق الفهم القرائي من خلال مستويات القراءة المختلفة .وحددت "المعبدي" أسباب انتشار ظاهرة الضعف القرائي وعدم فهم المقروء لدى الطالبات .// انتهى //20:30ت م0293