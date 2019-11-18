عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسرأس مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم الاجتماع الأول للجنة متابعة نواتج التعليم، بحضور أعضاء اللجنة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بعرعر .وأكد خلال الاجتماع ضرورة تجويد مخرجات التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات والاستفادة من التغذية الراجعة للاختبارات التحصيلية .// انتهى //20:37ت م0295