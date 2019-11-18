عام / لجنة متابعة نواتج التعليم بتعليم الحدود الشمالية تعقد اجتماعها الأول
الاثنين 1441/3/21 هـ الموافق 2019/11/18 م واس
عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس
رأس مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم الاجتماع الأول للجنة متابعة نواتج التعليم، بحضور أعضاء اللجنة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بعرعر .
وأكد خلال الاجتماع ضرورة تجويد مخرجات التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات والاستفادة من التغذية الراجعة للاختبارات التحصيلية .
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20:37ت م
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