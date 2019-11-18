سكاكا 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم تعازيه لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة صالح بن عقيل السويلم بوفاة والدته.جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل العزاء، حيث كان في استقباله ابن الفقيدة المهندس مطلق بن عقيل السويلم وأشقاؤه، ودعا سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.كما زار سمو أمير منطقة الجوف اليوم أسرة الخليوي، قدم خلالها تعازيه لهم بوفاة العميد متقاعد مبروك بن نومان الخليوي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء شقيق الفقيد العميد متقاعد عطاالله بن نومان الخليوي وإخوانه .ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وأعرب السويلم والخليوي عن شكرهما لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //20:42ت م0296