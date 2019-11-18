الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن منافسات الدورة الدولية بالإمارات، التي تأتي ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).ويلاقي "الأخضر" منتخب أوزبكستان في السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات (السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي شباب الأهلي بمدينة دبي.// انتهى //20:43ت م0297