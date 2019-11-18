الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأعرب لاعب نادي الفيصلي البرازيلي لويس غوستافو عن أمله في تحقيق الفريق أفضل ترتيب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم.وقال غوستافو في تصريحات له من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي": "الفيصلي نادٍ كبير ويملك المقومات للمنافسة على المراكز الثلاثة في صدارة الدوري"، مشيراً إلى بداية مشواره مع الفيصلي، إذ كان معارًا من باهيا البرازيلي قبل أن ينضم بشكل نهائي للفيصلي في الموسم التالي.وعبّر غوستافو عن سعادته بتواجده في الدوري السعودي، لافتًا إلى الحب والاحترام الكبيرين اللذين لمسهما من الجماهير السعودية بعد 4 سنوات قضاها في المملكة.// انتهى //20:43ت م0298