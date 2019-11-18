جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسشارك مطار الملك عبد العزيز الدولي المسافرين العمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني لسلطنة عُمان الـ 49، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأقيمت العديد من الفعاليات الترحيبية في مختلف صالات المطار بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور وعدد من قيادات المطار، ونُشرت العبارات الترحيبية الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار.وأوضح مدير عام المطار أن هذا الاحتفال جاء مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز للإخوة الأشقاء في سلطنة عُمان بمناسبة احتفالاتهم باليوم الوطني الـ49، متمنياً للشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار في المجالات كافة، ومؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //20:48ت م0300