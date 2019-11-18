تونس 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسأدان مجلس نواب الشعب التونسي بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مستنكرًا تواصل العدوان الغاشم على القطاع.وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم شجب الشعب التونسي لتلك الاعتداءات، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل فلسطين، حاثًا على التحرك وتكثيف الاتصالات اللازمة انتصارًا للشعب الفلسطيني المظلوم كما ينص على ذلك الدستور التونسي.إلى ذلك حث المجلس على وحدة المقاومة الفلسطينية وتظافر جهودها صدًا للعدوان وذودًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك بقوة لنصرة الحق الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الغاشم.من جهة أخرى ندد الصحفيون التونسيون بالاعتداءات الوحشية الصهيونية ضد الصحفيين الفلسطينيين أثناء القيام بواجبهم المهني، عادّةً تلك الممارسات خرقًا لجميع المواثيق الدولية التي تحمي الصحفي أثناء عمله.// انتهى //20:52ت م0302