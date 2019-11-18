المنامة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش الذي يزور البحرين حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ووقعت خلال اللقاء مذكرة تفاهم حول التعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في مملكة البحرين والأكاديمية الدبلوماسية في وزارة خارجية جمهورية صربيا.// انتهى //21:00ت م0303