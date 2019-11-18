الرياض 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واسضمن جهود جمعية ابن باز للتنمية الأسرية في مساعدة الشباب على الزواج دُعم 32 شاباً لشهر نوفمبر، بمبلغ إجمالي قدره 320.000 ريال سعودي، مع العلم أن عدد المستفيدين لهذا العام حتى تاريخه 359 مستفيداً.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور علي الرومي أن الجمعية تبنت آلية عمل سريعة بداية عام2019م تقضي بتقديم المساعدة في مدة لا تتجاوز الشهرين من التقديم، حيث تعتمد الجمعية قائمة أسماء كل شهر منتصف الشهر الذي يليه وتصرف لهم المساعدة نهاية الشهر.//انتهى//21:37ت م0312