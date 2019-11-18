صبيا ٢١ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩م واساجتمع محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم ، بمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها ، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع ، فضلا عن مناقشة ربط طريق العالية بطريق الدولي و مشروع ازدواج طريق صبيا العيدابي وأعادة وتهيئة طريق أبوالقعايد مشلحة هروب، وربط الطريق الدولي بمحطة الصرف والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.حضر الاجتماع رؤوساء البلديات ومديرو الجهات الحكومية والمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة صبيا والمراكز التابعة لها.//انتهى//21:38ت م0313