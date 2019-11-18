الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسعقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة عبدالله العليان اجتماعها الدوري اليوم في مقر الاتحاد بالرياض ، بحضور أمين عام الاتحاد محمد الجوهر وكافة الأعضاء .وتم خلال الاجتماع مراجعة مواعيد البطولات المحلية " الدوري الممتاز لكافة الفئات ، وكأس الأمير سلطان بن فهد ، ودري الدرجة الأولى ، وبطولات المملكة للمناطق " ، وذلك لمشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2021م ، بالإضافة إلى البرنامج الإعدادي لمنتخبات الناشئين والشباب استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة.// انتهى //21:46ت م0315