أملج 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنظم المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة أملج اليوم الحفل الختامي لبرنامج تقني أملج "سواعدنا" أحد برامج الشراكات المجتمعية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة ، بحضور وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني ومدير الإدارة العامة للتعليم التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري ومدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم الشريف ومدير المعهد الصناعي الثانوي المهندس أحمد المغامسي .// انتهى //21:49ت م0316