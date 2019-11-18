الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستنظم وزارة الثقافة في شهر نوفمبر الجاري برامج عملية تخدم مجالي الأدب والترجمة وتدعم المواهب السعودية المتخصصة فيهما، من بينها ثلاث ورش عمل تقام في الرياض والدمام وجدة، تشمل مسارات إبداعية متنوعة من أدب الخيال العلمي إلى الفلسفة والترجمة، إضافة إلى مُعتزلٍ للكتابة يقام في مدينة عنيزة.وتقام أولى الورش في مدينة الدمام يوم الأربعاء القادم، وهي ورشة عمل عن "مفهوم الفلسفة" تستمر يومين، وتحتوي على برنامج عمل مكثف يهدف إلى تحفيز التفكير الفلسفي ونشر المعرفة والخبرات الفلسفية بين أفراد المجتمع. فيما تنطلق في مدينة جدة يوم 23 نوفمبر ورشة عمل لدعم الكتاب المبتدئين في مجال الخيال العلمي.وفي مدينة الرياض تقام ورشة عمل متخصصة في الترجمة الأدبية يوم الأحد 24 نوفمبر تستمر أربعة أيام ، وتهدف الورشة إلى تدريب المترجمين السعوديين في مجال الترجمة الأدبية بأسلوب منهجي، وتسليط الضوء على الترجمة الإبداعية والترجمة المتخصصة، إلى جانب التعريف بأهمية الترجمة كمهنة مطلوبة في كل المجالات. وتم تخصيص الرابط الإلكترونيhttps://www.moc.gov.sa/ar/events/5248 لاستقبال طلبات المشاركة في هذه الورش من قبل الراغبين والمهتمين.وتستضيف مدينة عنيزة يوم 27 نوفمبر برنامجاً خاصاً للكتاب والكاتبات يدعم الكتابة في مجال القصة القصيرة، تحت عنوان"مُعتزل الكتابة" ويستمر خمسة أيام ، يلتقي خلاله عشرة كتّاب سعوديين في حلقات نقاش وكتابة، تهدف من خلاله الوزارة إلى تجويد المحتوى الأدبي السعودي ونقل التجارب والخبرات الأدبية بين أعضاء المعتزل والمشرفين عليه.وتأتي هذه البرامج ضمن أنشطة قطاع الأدب والنشر والترجمة الذي يتولى إدارته الدكتور محمد حسن علوان، وهي الحزمة الأولى من أنشطة أدبية متنوعة تسعى وزارة الثقافة منها إلى دعم الإبداع الأدبي السعودي وتمكين المواهب الناشطة فيه من الحصول على معرفة إثرائيةمكثفة تُساهم في الارتقاء بالتأليف الأدبي السعودي وتطويره وتنويعه.// انتهى //21:55ت م0318