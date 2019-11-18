الشقيق 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واستابع محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم، سير العمل بمشروعات الواجهه البحرية لمركز الشقيق، والخدمات المقدمة للزائرين والمتنزهين من أبناء وزوار منطقة جازان، والأعمال القائمة في مطل البلدية والمرافق العامة .واستمع محافظ الدرب لشرح من رئيس بلدية المركز ناصر بن أحمد عطيف، عن مراحل العمل بتلك المشروعات، والجهود التي تبذلها البلدية في هذا المجال، مشيداً بالجهود المبذولة وما وصل إليه المركز من تنمية وتسارع في تنفيذ المشروعات.وبين أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جاران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز للوقوف عن كثب على المشروعات التنموية والسياحية والخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //22:46ت م0324