القريات 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة تعليم محافظة القريات ممثلة بإدارة التدريب التربوي ورشة عمل بعنوان " مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية" ، بحضور مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومساعديه.وافتتح الدكتور الثبيتي الورشة بالتأكيد على ضرورة تظافر الجهود من أجل الرفع من المستويات التحصيلي للطلبة، متطلعاً للفائدة التي تعود على المشاركين فيها.وخلال الورشة عرضت رئيسة قسم الجودة وقياس الأداء وزيرة الشعلان بيانات الاختبارات التحصيلية والدولية والوطنية، وكذلك مقارنات كمية للنتائج الخاصة بالإدارة ومقارنتها مع متوسط الأداء العام للمملكة.وتضمنت تقديم الخطط التطويرية للأداء التعليمي وتحسين نواتج التعلم من خلال كل من رئيس قسم الإشراف التربوي صالح بن حماد العنزي ورئيسة قسم الإشراف التربوي وطفاء الفندي.وفي ختام الورشة حدد رئيس قسم التخطيط والتطوير الدكتور سالم الفريجي ، جوانب القوة والضعف المؤثرة على نتائج الاختبارات، بالإضافة إلى ملخص لمجموعة من النتائج والتوصيات من خلال ورش العمل المكونة من جميع المشرفين.وأوضح مدير التدريب التربوي محمد بن أحمد الحواس، أن الورشة استهدفت مساعدي مدير التعليم، ورؤساء ورئيسات الأقسام، وجميع المشرفين والمشرفات في الإدارة.// انتهى //22:46ت م0325