عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسعقدت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ الذي ترأسه معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري ، بمبنى الإدارة العليا بعرعر.وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة حيالها, من أبرزها الموافقة على إقرار الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس "تعليم الطفولة المبكرة"بكلية العلوم والآداب برفحاء،والموافقة على ترقية عدد (82) معيد ومعيدة إلى درجة محاضر من الذين يدرسون مرحلة الدكتوراه ، وكذلك وافق المجلس على إعادة تشكيل بعض المجالس واللجان , بالاضافة الى الموافقة على منح درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم لـ (1239) طالب وطالبة والمتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/1441هـ .وبحث المجلس العديد من المواضيع الأخرى التي تهم الجامعة ومنها المواضيع المتعلقة بالابتعاث لعدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات وإعادة القيد لعدد من الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة.// انتهى //23:30ت م0334