جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسعقدت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة برنامج إثراء الزائر لمنسوبي حرس الحدود للمرة العاشرة بتوجيه من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي أن البرنامج يهدف إلى تدريب أكثر من ٩٠٠ متدرب من منسوبي حرس الحدود، وذلك لرفع مستوى المعرفة لديهم بكيفية التعامل الأمثل مع الزائر، من خلال تنفيذ مهام حرس الحدود البرية والبحرية للمساهمة في إنجاح قطاع السياحة، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.يذكر أن البرنامج قدمه عدد من المدربين المعتمدين من منسوبي أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وبإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش آلِ داهش، والذين تم تأهيلهم مسبقاً للحصول على برامج إعداد المدربين لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.// انتهى //00:01ت م0341