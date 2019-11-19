القريات 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واسدشن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم منافسات المسرح المدرسي (المجموعة الخامسة)، وذلك بمشاركة (9) إدارات تعليمية على مستوى المملكة، بحضور مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم عبدالعزيز السراء، والمساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس، وعدد من القيادات التعليمية.وأوضح الدكتور الثبيتي في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الفعاليات، مؤكداً على دور المسرح المدرسي بتنمية مهارات الطلبة، ورفع قدراتهم وصقل مواهبهم حيث ينعكس ذلك على سلوكياتهم من خلال غرس المبادئ والقيم التربوية السمحة ، متمنياً للجميع النجاح والفلاح.من جانبه رحب مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم عبد العزيز السراء خلال كلمته بالوفود المشاركة من طلاب ومشرفين مرافقين لهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المنافسات والتي أكد من خلالها أنه لا يوجد لدينا خاسر في المنافسات فكل من شارك في تلك المنافسات هو فائز.كما أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي رحيل سليم العبدلي أن هذه المنافسات هي التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي على مستوى المملكة، والتي تستضيفها إدارة التعليم، خلال الفترة من20-24 / 3 / 1441هـ. والتي بدأت اليوم الأول بين ثلاث من إدارات التعليم هي تعليم منطقة الرياض، وكانت المشاركة بمسرحية بعنوان ( شرود )، ثم تلاها تعليم منطقة تبوك والذي شارك بمسرحية بعنوان ( النافذة )، واختتمت منافسات اليوم بمشاركة من تعليم القريات بمسرحية بعنوان ( قيود من ذهب ). الجدير بالذكر أن المنافسات ستكون بمشاركة ( 90 ) طالباً من (9) إدارات تعليم وهي الرياض، عنيزة، العلا، حائل، البكيرية، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، القريات وذلك تحت إشراف (27) مشرفاً.// انتهى //00:06ت م0344